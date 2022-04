Stand: 18.04.2022 14:10 Uhr Wilhelmsburg: Tür einer Moschee mit Hakenkreuz beschmiert

Unbekannte haben eine Moschee an der Rothenhäuser Straße in Wilhelmsburg beschmiert. Ein Schriftzug und verschiedene Symbole, darunter ein Hakenreuz, sind vermutlich in der Woche vor Ostern mit schwarzer Farbe an die Seitentür der Moschee gemalt worden. Der Staatsschutz ermittelt und bittet mögliche Zeugen um Hinweise. | Sendedatum NDR 90,3: 18.04.2022 14:00

