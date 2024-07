Stand: 13.07.2024 15:12 Uhr Wilhelmsburg: Sechs Kleintransporter ausgebrannt

In Wilhelmsburg sind in der Nacht zu Sonnabend sechs Kleintransporter ausgebrannt. Die Fahrzeuge waren in der Georg-Wilhelm-Straße abgestellt. Unklar ist, ob es einen technischen Defekt gab, der den Brand auslöste, oder ob jemand das Feuer gelegt hat. Dazu ermittelt jetzt das Landeskriminalamt.

