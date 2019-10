Stand: 06.10.2019 15:53 Uhr

Wilhelmsburg: Neue B75 für Verkehr freigegeben

Früher als geplant ist die neue B75 in Wilhelmsburg am Sonntagnachmittag für den Verkehr freigegeben worden. Hamburgs Verkehrskoordinator Christian Merl sagte NDR 90,3: "Der Verkehr läuft seit 15.30 Uhr." Die Autos sollten den ursprünglichen Plänen zufolge eigentlich erst am Montag ab 5 Uhr auf der verlegten Wilhelmsburger Reichsstraße rollen. Doch die letzten Bauarbeiten gingen schneller voran als geplant.

Der rund 4,6 Kilometer lange neue Abschnitt, der jetzt offiziell Bundesstraße 75 heißt, war schon am Mittwoch eingeweiht worden. Etwa 60.000 Fahrzeuge täglich werden die neugebaute vierspurige Verkehrsader nutzen. Bis zum Sonntagnachmittag blieb die neue Straße noch gesperrt, um sie an das bestehende Straßennetz anzuschließen.

Platz für Wohnraum auf alter Trasse

Die Bauarbeiten dauerten sechs Jahre. Mehr als 300 Millionen Euro wurden in die Verlegung der Wilhelmsburger Reichsstraße investiert. Die neue B75 liegt nun neben den Fernbahn- und S-Bahngleisen. Entlang der neuen Straße und den Schienen wurden auf insgesamt 15 Kilometern Länge vier Meter hohe Lärmschutzwände errichtet. Auf der freigewordenen alten Straßenfläche entstehen den Planungen zufolge Grünflächen und rund 5.400 neue Wohnungen.

Standstreifen und breitere Fahrspuren

Der neue Abschnitt hat drei Anschlussstellen: Georgswerder im Norden, Wilhelmsburg etwas verschoben in der Mitte und Kornweide im Süden. Die nun breiteren beiden Fahrstreifen sowie ein Standstreifen je Richtung sollen dafür sorgen, dass die Autofahrer schneller und sicherer vorankommen.

Anwohner ziehen Eilantrag zurück

Kurz vor der Freigabe der B75 hatten Anwohner ihren Eilantrag gegen die Eröffnung zurückgezogen. Sie hatten bemängelt, dass der Lärmschutz an der Bahntrasse noch nicht wie geplant gebaut worden sei. Doch nachdem der Eilantrag eingereicht war, wurden die Bauarbeiten an der bemängelten Stelle aufgenommen, sodass die Anwohner ihr Anliegen als erledigt betrachteten.

