Wilhelmsburg: Mutmaßlicher Vergewaltiger gefasst

Nach einer Serie sexueller Übergriffe in Hamburg-Wilhelmsburg hat die Polizei am Samstag den mutmaßlichen Täter gefasst. Er hatte kurz zuvor offenbar erneut versucht, eine Joggerin zu überfallen.

Mutmaßlicher Serientäter von Wilhelmsburg gefasst NDR 90,3 - 18.08.2019 16:00 Uhr Autor/in: Schmidt, Ingmar Die Hamburger Polizei hat einen Mann gefasst, der mutmaßlich für mehrere sexuelle Übergriffe im Wilhelmsburg verantwortlich sein soll. Kurz zuvor hatte er offenbar erneut versucht, eine Joggerin zu überfallen, berichtet Ingmar Schmidt.







Mann verhält sich auffällig, Passanten rufen die Polizei

Passanten hatten am Samstagmorgen einen Mann in Wilhelmsburg beobachtet, der sich besonders auffällig verhielt und eine Joggerin verfolgte. Er versuchte noch zu fliehen, konnte kurz darauf aber festgenommen werden. Noch während der Vorfall überprüft wurde, meldete sich eine 43-Jährige bei der Polizei. Sie gab an, von einem Mann überfallen, beraubt und begrabscht worden zu sein.

DNA-Spuren stimmen überein

Wie sich herausstellte, handelte es sich in beiden Fällen um denselben Täter - einen 28-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz. Er hatte auch das gestohlene Portemonnaie der 43-Jährigen noch bei sich. Offenbar handelt es sich um den Mann, der bereits vor zwei Wochen eine Joggerin in Wilhelmsburg vergewaltigt hatte. Außerdem soll er bereits im April versucht haben, eine 78-Jährige im Inselpark zu missbrauchen. Laut Polizei stimmen auch die DNA-Spuren der Fälle überein. Der Mann kam in Untersuchungshaft.

