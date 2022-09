Stand: 13.09.2022 10:45 Uhr Wilhelmsburg: Mann von Lastwagen überrollt

Ein Mann ist am Dienstag bei einem Arbeitsunfall in Wilhelsmburg ums Leben gekommen. Auf einem Betriebshof an der Straße Auf der Hohen Schaar wurde er von einem Lastwagen überrollt. Rettungskräfte konnten ihn nicht mehr wieder beleben. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist noch nicht bekannt.

