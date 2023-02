Stand: 01.02.2023 06:49 Uhr Wilhelmsburg: Mann nach Streit mit Messer verletzt

In Wilhelmsburg ist am Dienstagabend ein Mann mit einem Messer leicht verletzt worden. Laut Polizei hatte er sich mit einer Frau in einer Wohnung in der Harburger Chaussee vorher gestritten. Die mutmaßliche Täterin wurde festgenommen. Das Opfer kam ins Krankenhaus. Beide sollen betrunken gewesen sein.

