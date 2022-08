Stand: 24.08.2022 17:21 Uhr Wilhelmsburg: Hafenbahn rammt Auto

In Wilhelmsburg ist am Mittwochnachmittag ein Zug der Hafenbahn mit einem Auto zusammengestoßen. Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Pkw dabei rund 50 Meter mitgeschleift. Der Fahrer kam in ein Krankenhaus, Lebensgefahr besteht aber nicht. Der Unfall ereignete sich an einem unbeschrankten Bahnübergang am Alten Rethedamm. | Sendedatum NDR 90,3: 24.08.2022 17:00

