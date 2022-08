Stand: 12.08.2022 20:47 Uhr Wilhelmsburg: Elektroroller-Fahrer bei Unfall schwer verletzt

In Wilhelmsburg ist am Freitagvormittag ein Elektroroller-Fahrer bei einem Unfall schwer verletzt worden. Um kurz nach 11 Uhr wendete ein 28-jähriger Autofahrer in einer vor kurzem eingerichteten Einbahnstraße, um in die jetzt verkehrte Richtung zu fahren. Dabei übersah er den 72-jährigen Elektroroller-Fahrer, stieß aber nicht mit ihm zusammen. Der Mann stürzte trotzdem und kam verletzt in ein Krankenhaus. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 12.08.2022 18:00

