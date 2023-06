Stand: 02.06.2023 18:58 Uhr Wilhelmsburg: Brand in Halle eines Logistikunternehmens

In der Industriestraße in Wilhelmsburg hat die Hamburger Feuerwehr am Freitag einen Brand in einer Halle eines Logistikunternehmens gelöscht. Nach Angaben der Feuerwehr hatten dort zunächst Holzpaletten gebrannt, schließlich breiteten sich die Flammen auf das ganze Gebäude aus. Verletzt wurde niemand.

