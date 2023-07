Stand: 05.07.2023 12:00 Uhr Wilhelmsburg: 28-Jähriger greift Ex-Partnerin an

In Wilhelmsburg hat ein Mann am Dienstag seine Ex-Partnerin angegriffen. Nach Angaben der Hamburger Polizei hatte ein Nachbar die Schreie der Frau gehört und den Notruf gewählt. Als die Beamtinnen und Beamten am Tatort in der Korallusstraße ankamen, würgte der Mann die 48-Jährige. Der 28-Jährige wurde festgenommen und soll jetzt vor den Haftrichter kommen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht. Die Mordkommission ermittelt.

