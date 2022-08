Stand: 24.08.2022 11:00 Uhr Wieder mehr Verkehrsopfer in Hamburg

In Hamburg gibt es wieder mehr Opfer durch Verkehrsunfälle. Ein Grund ist wohl, dass nach den Corona-Lockdowns der Straßenverkehr wieder gestiegen ist. Im ersten Halbjahr starben in der Stadt 13 Menschen bei Unfällen, sechs mehr als im gleichen Zeitraum im Jahr 2021. Rechnet man alle schwer und leicht Verletzten dazu, ist die Zahl der Unfallopfer in Hamburg um mehr als ein Viertel gestiegen. | Sendedatum NDR 90,3: 24.08.2022 11:00