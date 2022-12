Stand: 13.12.2022 19:54 Uhr Wieder mehr Firmenpleiten in Hamburg

Hamburg ist bei den Unternehmensinsolvenzen in diesem Jahr im Bundesvergleich auf den drittletzten Platz abgerutscht. Hintergrund sind die zahlreichen Krisen. Laut Wirtschaftsauskunftei Creditreform schnitten in diesem Jahr nur die beiden anderen Stadtstaaten Berlin und Bremen noch schlechter ab. Demnach kamen in diesem Jahr in Hamburg auf 10.000 Unternehmen 62 Firmenpleiten.

