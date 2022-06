Stand: 08.06.2022 18:14 Uhr Wieder ein Lkw-Brand - diesmal in Rothenburgsort

Die Serie von Lkw-Bränden in südlichen Gewerbegebieten Hamburgs reißt nicht ab. In der Nacht zu Mittwoch brannte ein abgestellter Lastwagen am Billwerder Neuer Deich in Rothenburgsort. Neben der Zugmaschine war auch die Ladung in Brand geraten. Schon am Tag zuvor war in Billbook ein Wohnwagen niedergebrannt. Binnen rund einer Woche brannten damit in Rothenburgsort und auf der Veddel jetzt insgesamt vier Transporter. Die Polizei geht von Brandstiftung aus. Bei dem aktuellen Feuer wurde ein Container mit Kindertextilien zerstört. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 08.06.2022 18:00

