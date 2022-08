Stand: 17.08.2022 15:19 Uhr Wieder Verletzte aus der Ukraine in Hamburg gelandet

Erneut sind Verletzte aus der Ukraine mit dem Flugzeug nach Hamburg gebracht worden. Eine Maschine der skandinavischen Fluggesellschaft SAS landete am Mittwoch gegen 13.30 Uhr in Fuhlsbüttel. An Bord waren 17 Verwundete sowie drei Angehörige. Vom Airport brachten Rettungswagen die Verletzten zur weiteren Behandlung in verschiedenen Krankenhäuser in Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern sowie Schleswig-Holstein. | Sendedatum NDR 90,3: 17.08.2022 15:00

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.08.2022 | 15:00 Uhr