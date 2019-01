Stand: 14.01.2019 15:36 Uhr

Wieder Lamelle gebrochen: Stau am Elbtunnel

Schlechte Nachricht für Autofahrer, die auf der A7 Richtung Süden fahren müssen: Hinter dem Elbtunnel Richtung Süden hat es erneut einen Lamellenbruch auf einer Fahrbahn gegeben.

Fahrspur gesperrt - langer Stau

Die Schadensstelle wurde am Montagmittag entdeckt: Gleich hinter der Ausfahrt vom Elbtunnel Richtung Süden, gut 1.000 Meter vor der Abfahrt Waltershof, gibt es einen Riss in einer Stahl-Lamelle. Die Lamellen verbinden die einzelnen Brückenelemente der vier Kilometer langen Hochstraße am Elbtunnel. Wenn der Schaden nicht schnell repariert wird, könnte der Stahlträger weiter aufreißen. Deswegen ist aktuell die rechte Fahrspur gesperrt. Davon betroffen ist besonders der Lkw-Verkehr, der jetzt nach der Ausfahrt aus dem Tunnel die Spur wechseln muss. Damit kommt es aber insgesamt zu Verkehrsbehinderungen auf der A7 in Richtung Süden. Am Montagmittag bildeten sich ein zehn Kilometer langer Stau.

Reparatur am Dienstagabend

"Wir werden die Lamelle am Dienstagabend reparieren", sagte ein Sprecher der Elbtunnelbetriebszentrale zu NDR 90,3. Eine Fachfirma soll am Dienstag um 20 Uhr mit den Arbeiten beginnen. Während der Reparatur muss aus Sicherheitsgründen auch die mittlere Spur und eine Elbtunnelröhre gesperrt werden. Es ist bereits das fünfte Mal innerhalb eines Jahres. dass Lamellenrisse entdeckt wurden. Die Hochstraße vorm Elbtunnel in Waltershof soll in den kommenden Jahre saniert werden.

Über die aktuelle Lage auf der A 7 sowie allen weiteren Straßen im Norden informiert das NDR Verkehrsstudio.

