Wieder Feueralarm: Westfield-Center zwischenzeitig geräumt Stand: 19.04.2025 15:10 Uhr Schon zum zweiten Mal seit der Eröffnung vor anderthalb Wochen ist das Westfield Hamburg Überseequartier wegen eines Feueralarms geräumt worden. Tausende Menschen mussten das Einkaufszentrum am Sonnabend zwischenzeitlich verlassen.

Am Mittag hatte die Brandmeldeanlage angeschlagen. Das bedeutete: Alarm auf jedem Stockwerk, in jedem Geschäft, in jedem Aufzug. Tausende Besucherinnen und Besucher mussten raus aus den Gebäuden, auch umliegende Läden wurden geräumt.

Wieder ein Fehlalarm

Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte rasch Entwarnung geben: Es handelte sich wie bereits am Donnerstag vergangener Woche um einen Fehlalarm. Nach rund 30 Minuten war der Einsatz beendet.

Viele kamen nicht zu ihren Autos

Vor dem Einkaufszentrum herrschte wegen der Räumung zeitweise Durcheinander - viele kamen nicht mehr zu ihren Autos. Um ein Verkehrschaos wie am vergangenen Sonnabend zu verhindern, hatte das Westfield Hamburg Überseequartier für Karsamstag den Gästen dringend geraten, mit der Bahn statt mit dem Auto zu kommen. Die Hochbahn wollte Fahrgästen, die mit der U4 anreisen, eine engere Taktung bei der Verbindung vom Jungfernstieg anbieten.

Ampelschaltung soll überprüft werden

Außerdem wollte die Hamburger Polizei in der Hafencity mehr Beamtinnen und Beamte einsetzen, um die Verkehrssituation im Blick zu haben und reagieren zu können. Am vergangenen Wochenende gab es insbesondere durch das fast komplett ausgelastete Parkhaus mit 2.500 Stellplätzen massive Verkehrsprobleme. Nun soll laut Polizei die Ampelschaltung, die unter anderem die Ein- und Ausfahrt in das Center regelt, überprüft werden.

