Stand: 07.06.2022 17:42 Uhr Wieder Feuer in Kleingartenkolonie in Bramfeld

In der Nacht zu Dienstag hat es in einer Kleingarten-Kolonie in Bramfeld gebrannt. Es ist dort bereits das vierte Feuer innerhalb von zwei Monaten. Als die Einsatzkräfte an der Parzelle ankamen, stand die Laube in der Kolonie "Hellbrook" bereits komplett in Flammen. Durch das Feuer wurden auch eine angrenzende Parzelle, Stromleitungen und ein Mast beschädigt. Wegen der komplizierten Wasserversorgungssituation in der Kolonie wurden zu den 26 Einsatzkräften noch zwei freiwillige Feuerwehren angefordert. Ob es sich um Brandstiftung handelt, ist nicht endgültig geklärt. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 07.06.2022 18:00

