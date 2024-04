Stand: 18.04.2024 17:35 Uhr Wieder Einbruch in Hamburger Feuerwache

Erneut sind Unbekannte bei einer Freiwilligen Feuerwehr in Hamburg eingebrochen. In der Nacht zu Donnerstag wurden die Scheiben des Rolltors der Feuerwache in Öjendorf eingeschlagen. Laut Augenzeugen sollen die Diebe technisches Rettungsgerät gestohlen haben, unter anderem einen hydraulischen Rettungsspreizer. Dieser wird von der Feuerwehr bei Unfällen benutzt, um eingeklemmte Personen zu befreien - kann aber auch zum Knacken von Automaten oder Tresoren eingesetzt werden. Es ist bereits der vierte derartige Vorfall in kurzer Zeit.

