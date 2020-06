Wieder Demonstrationen in Hamburg geplant

Demonstrationen in Hamburg

NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 13.06.2020 10:00 Uhr Autor/in: Ingmar Schmidt

Am Wochenende finden trotz Corona wieder mehrere große Demonstrationen in Hamburg statt. Unter anderem gibt es am Hauptbahnhof Kundgebungen gegen Rassismus. Ingmar Schmidt berichtet.