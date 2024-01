Stand: 12.01.2024 16:30 Uhr Wieder Bauern-Protest in Hamburg

Am Freitag hat es wieder Proteste von Landwirten und Landwirtinnen in Hamburg gegeben. Rund 100 Traktoren fuhren laut Polizei durch Harburg, Wilhelmsburg und den Binnenhafen Richtung Seevetal. Am Donnerstag hatten bereits Hunderte Bauern und Bäuerinnen im Hamburger Hafen demonstriert.

