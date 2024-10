Wie wird die Krankenhausreform in Hamburg gesehen? Stand: 17.10.2024 07:28 Uhr Heute soll der Bundestag abschließend über die Krankenhausreform beraten. Die Hamburger Sozialbehörde zeigt sich nach harten Verhandlungen mit dem Bund zufrieden - die Hamburger Krankenhäuser haben aber nach wie vor große Bedenken.

In Hamburg wird wohl keine Klinik wegen der Krankenhausreform schließen müssen. Da zeigt sich die Hamburger Sozialbehörde ziemlich sicher. Sie hatte sich auf Bundesebene vor allem für die Fachkliniken eingesetzt. Zum Beispiel für das Evangelische Krankenhaus Alsterdorf, das sich spezialisiert hat auf die Behandlung von Menschen mit Behinderungen. Oder für die beiden eigenständigen Kinderkrankenhäuser in Rahlstedt und in Altona. Ihre Finanzierung ist auch nach der Krankenhausreform gesichert - sie werden komplett herausgenommen aus dem System der umstrittenen Fallpauschalen.

Krankenhäuser sehen Finanzierungslücke

Kritisch ist aus Sicht der Sozialbehörde aber nach wie vor, ob es in der Übergangsphase der Reform genug Geld für die Kliniken gibt. Und genau das ist auch die Sorge der Hamburger Krankenhäuser. Sie sehen eine große Finanzierungslücke, die durch die Reform nicht geschlossen wird. Die Hamburger Krankenhausgesellschaft appelliert deshalb an alle Hamburger Bundestagsabgeordneten, der Reform nicht zuzustimmen.

Weitere Informationen Was die Krankenhausreform vorsieht Auf die Kliniken dürften große Veränderungen zu kommen. Fragen und Antworten zur Krankenhausrefom bei tagesschau.de. extern

Soweit geht die Kritik der Sozialbehörde an offenen Finanzfragen aber nicht: Hamburg wird den Vermittlungsausschuss von Bund und Ländern nicht anrufen - ob andere Bundesländer das machen werden, ist noch offen.

Weitere Informationen Lauterbach besucht Evangelisches Krankenhaus Alsterdorf Der Bundesgesundheitsminister will die medizinische Versorgung für Menschen mit Behinderungen stärken. Das betonte er bei seinem Besuch in Hamburg. (03.09.2024) mehr Hamburgs Sozialsenatorin lobt Einigung bei Krankenhausreform Hamburgs Sozialsenatorin Schlotzhauer spricht von einer "guten Nachricht". Die Krankenhäuser hier seien gut aufgestellt. (11.07.2023) mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 17.10.2024 | 07:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Gesundheitspolitik