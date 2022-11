Wie geht es weiter in der Bezirksversammlung Wandsbek? Stand: 14.11.2022 06:44 Uhr Wer stellt die Mehrheit in der Bezirksversammlung Wandsbek? Nach dem Aus der rot-grünen Koalition stehen die Zeichen im größten Hamburger Bezirk jetzt offenbar auf Rot-Gelb-Grün.

Eine stabile Mehrheit für Wandsbek wünscht sich der Kreisvorsitzende der SPD, Andreas Dressel. Die Menschen würden Verlässlichkeit erwarten, so der Hamburger Finanzsenator. Bis vergangenen Monat war das mit den Grünen auch kein Problem. Doch von deren 15 Abgeordneten sind nur noch 12 in der Fraktion. Die anderen drei Grünen sind als Fraktionslose in der Bezirksversammlung.

Sondierungsgespräche geführt

Rechnerisch ist nun vieles möglich. Die SPD als größte Fraktion führte jeweils Sondierungsgespräche mit CDU, Linken und FDP. Das Treffen sei "nicht unkonstruktiv" gewesen, sagte die Fraktionsvorsitzende der Liberalen, Birgit Wolff, NDR 90,3. Aber man wolle in möglichen Koalitionsgesprächen mit SPD und Grünen nicht unter die Räder kommen. Gerade die Verkehrspolitik könne da ein Streitpunkt werden.

Mit wem man jetzt verhandeln wird, das haben SPD und Grünen am Sonntagabend besprochen. Das Ergebniss soll heute verkündet werden.

