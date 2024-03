Stand: 04.03.2024 19:23 Uhr "Wie fühlt sich Demenz an?": Diakonie Hamburg startet Aktionswoche

"Wie fühlt sich Demenz an?" - unter diesem Motto ist am Montag eine Aktionswoche der Diakonie Hamburg gestartet. Dabei sollen Interessierte unter anderem in einer begehbaren Musterwohnung in der Zentralbibliothek für das Thema sensibilisiert werden. In Workshops und Vorträgen sollen zudem kostengünstige Möglichkeiten aufgezeigt werden, die eigene Wohnung demenzgerecht zu gestalten. Noch bis Sonntag können Gäste an der Aktionswoche in der Zentralbibliothek kostenfrei teilnehmen.

