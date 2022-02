Wie die Ukraine-Krise den Handel mit Hamburg belasten könnte Stand: 15.02.2022 13:16 Uhr Der politische Konflikt um die Ukraine wird auch in vielen Hamburger Firmen genau beobachtet. Dabei geht es nicht nur um mögliche Kampfhandlungen, sondern auch um die Diskussion, welche Sanktionen Deutschland gegen Russland verhängen könnte.

Bei der Wirtschaft spielt die Ukraine in Hamburg insgesamt eine kleine Rolle. Es gibt aber einige Unternehmen, die intensive Beziehungen dorthin haben. Der Hafenbetrieb HHLA besitzt seit mehr als 20 Jahren ein Containerterminal in Odessa. Dienstreisen in die Ukraine hat die HHLA aktuell ausgesetzt. Störungen beim Betrieb oder den Transporten vor Ort gebe es derzeit nicht, heißt es auf Anfrage von NDR 90,3.

850 Unternehmen in Hamburg treiben Handel mit Russland

Bei der Hamburger Handelskammer geben etwas mehr als 250 Unternehmen an, Handelsbeziehungen in die Ukraine zu pflegen. Mehr als 850 treiben demnach Handel in Russland. Einige haben dort auch Niederlassungen oder sogar Fabriken.

Russland beim Containerumschlag auf Platz vier

Noch ist unklar, wie mögliche Sanktionen im Fall von Kampfhandlungen aussehen sollen. Sie könnten aber den Hamburger Hafen beeinflussen. Russland liegt beim Containerumschlag auf Platz vier. St. Petersburg ist Partnerstadt von Hamburg.

Laut Wirtschaftsbehörde wären neben dem Hafen auch die Luftfahrt, sowie Kupfer und Kraftstoffe von einem verschärften Konflikt betroffen.

