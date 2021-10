Wie Hamburgs Parteien auf die Sondierungen im Bund blicken

Stand: 05.10.2021 07:36 Uhr

Mit Blick auf die Sondierungsgespräche in Berlin nach der Bundestagswahl warnen Hamburgs Grüne und die FDP vor einer zu frühen Festlegung auf eine Koalition mit der SPD. Bessere Chancen sehen die Grünen allerdings in einer Ampel-Koalition, also ohne CDU/CSU.