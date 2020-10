Wie Hamburg beim digitalen Lernen vorankommt Stand: 01.10.2020 20:05 Uhr Immer mehr Hamburger Schulen arbeiten mit neuen Computerprogrammen und digitalen Plattformen. Schrittweise werden die 340 staatlichen allgemeinbildenden Schulen an ein System mit dem Namen "Lernen Hamburg" angeschlossen.

Über das Programm können Lehrkräfte Unterrichtsinhalte vorbereiten und an ihre Schüler verteilen. Es ist - speziell für Hamburg - aus einem bereits weltweit an Universitäten und Schulen eingesetzten Programm entwickelt worden. Zusammen mit der digitalen Plattform "IServ" bildet es das Rückgrat für den digitalen Unterricht in der Stadt.

100 Schulen arbeiten schon damit

Das Gymnasium Dörpsweg in Eidelstedt ist in Hamburg jetzt die 100. Schule, die das neue Lernmanagementsystem nutzt. Knapp ein Drittel der staatlichen Schulen der Stadt sind damit dabei. Auch in den übrigen 240 Schulen werde es jetzt vorangehen, versprach Schulsenator Ties Rabe (SPD) am Donnerstag.

AUDIO: Digitalisierung an Hamburger Schulen (1 Min)

Schnelles WLAN soll in den meisten KIassenzimmern verfügbar sein - dazu insgesamt 80.000 Geräte, vom Computer bis zum Tablet für die insgesamt 180.000 Schüler der staatlichen allgemeinbildenden Schulen. Hamburgs Schulen seien damit jetzt besser vorbereitet auf mögliche Schließungen oder Quarantänen wegen Corona, sagte Rabe.

