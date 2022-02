Widerstand im Nationalsozialismus: Wandsbek bekommt Gedenkort Stand: 05.02.2022 07:52 Uhr Seit längerem sucht der Bezirk Wandsbek nach einem passenden Gedenkort für die Widerstandskämpferinnen und Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus. SPD, Grüne, CDU, FDP und Linke in der Bezirksversammlung haben sich nun auf einen Ort geeinigt.

Käthe Tennigkeit aus Berne, Johannes Prassek aus Volksdorf, Friedrich Hauto aus Eilbek - sie leisteten Widerstand und kämpften gegen das NS-Regime. An sie und die vielen anderen Widerstandskämpferinnen und -kämpfer in Wandsbek soll beim Verwaltungsneubau in der Wandsbeker Zollstraße erinnert werden. Bereits im April 2020 hatten die Fraktionen der Bezirksversammlung Wandsbek einen Antrag für einen Gedenkort im Bezirk verabschiedet. Getan hatte sich aber nicht viel.

Erinnerungsweg der Verfolgung und des Widerstands

Nun sollen neben dem zentralen Gedenkort auch an weiteren historisch relevanten Orten im Bezirk Informationstafeln oder Stelen aufgestellt werden. So soll ein Erinnerungsweg der Verfolgung und des Widerstands im Nationalsozialismus entstehen und zwar möglichst bald. Der Gedenkort soll mit der Eröffnung des neuen Verwaltungsgebäudes eingeweiht werden. Noch allerdings ist unklar, wann der Bau beginnt und wie viel er kostet.

