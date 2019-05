Stand: 08.05.2019 06:04 Uhr

Widerstand gegen Multifunktionshalle an der Messe

Eine neue Halle für Messen und Kongresse, aber auch für Sportevents und Konzerte mit bis zu 6.000 Besuchern, direkt am Hamburger Karoviertel: Die am Dienstag bekannt gewordenen Pläne der Hamburg Messe und Congress GmbH (HMC) stoßen auf Widerstand im Senat und im Bezirk Hamburg-Mitte.

Neue Multifunktionshalle für Hamburg? Hamburg Journal - 07.05.2019 19:30 Uhr Bekommt Hamburg eine neue Halle für Sportveranstaltungen und Konzerte? Entstehen soll die 4.600 Zuschauer fassende Arena offenbar auf dem Messegelände an der Sternschanze.







Behörden lehnen ab

Nach Informationen von NDR 90,3 lehnen sowohl die Innenbehörde als auch die Kulturbehörde den Bau einer Multifunktionshalle an der Messe ab. Und auch der Bezirkschef von Hamburg-Mitte, Falko Droßmann, ist skeptisch: "Eine Multifunktionshalle darf nicht dazu führen, dass dort regelhaft Musikveranstaltungen und Sportveranstaltungen stattfinden." Besucher würden dann einmal durchs Karolinenviertel laufen, um die Reeperbahn zu erreichen. "Das verkraftet St. Pauli nicht und das würden wir auch nicht gutheißen."

"Ein bisschen überrascht"

Die MHC ist eine 100-prozentige Tochter der Stadt. Senatssprecher Marcel Schweitzer kennt deren Baupläne aber offenbar dennoch nicht: "Wir haben auch Fragen und wir sind auch ein bisschen überrascht. Und die Fragen würden wir gerne erst mal geklärt haben als Senat und dann können wir weiter reden."

Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) sagte im Gespräch mit NDR 90,3: "Wir haben da Abstimmungsbedarf, ob das überhaupt in der Form umgesetzt wird, das muss man erst mal sortieren." Er will jetzt alle Beteiligten an einen Tisch holen und klärende Gespräche führen.

Neue Halle an der Messe? Es gibt Gegner NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 08.05.2019 06:00 Uhr Autor/in: Volker Frerichs Die Pläne der Hamburg Messe für den Bau einer Multifunktionshalle an der Lagerstraße im Schanzenviertel stoßen auf Widerstand im Senat und im Bezirk Hamburg-Mitte, berichtet Volker Frerichs.







Ähnliches Projekt an den Elbbrücken geplant

Nach den am Dienstag bekannt gewordenen Plänen soll die Halle zwischen Lagerstraße und Bahngleisen gebaut werden. Dort liegt eine Freifläche, die von der Messe zurzeit zum Beispiel als Parkplatz genutzt wird. Ein ähnliches Projekt wird bereits an den Elbbrücken geplant.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 08.05.2019 | 06:00 Uhr