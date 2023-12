Stand: 03.12.2023 19:31 Uhr Wichern-Adventskranz im Hamburger Rathaus

Am ersten Adventssonntag hat die Stiftung Rauhes Haus im Hamburger Rathaus einen Wichern-Adventskranz an den Senat übergeben. Der Kranz hat vom ersten Advent bis Heiligabend eine Kerze für jeden Tag - in diesem Jahr sind es insgesamt 22 Kerzen. Der Gründer des Rauhen Hauses, Johann Hinrich Wichern, hatte den Adventskranz 1839 erfunden. Er wollte den Kindern die Wartezeit auf das Weihnachtsfest erleichtern. Bis zum 24. Dezember steht der Kranz nun im Rathaus.

