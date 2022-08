Stand: 01.08.2022 09:54 Uhr Wetter im Juli: Temperaturrekord und weniger Niederschlag in Hamburg

Der Juli 2022 brachte in Hamburg einen neuen Temperaturrekord. So wurden aus Hamburg-Neuwiedenthal am 20. Juli extrem heiße 40,1 Grad Celsius gemeldet. Die Monatsmitteltemperatur erreichte 18,4 Grad Celsius und lag damit über dem allgemeinen Durchschnitt für die Referenzperiode von 17,0 Grad. Gleichzeitig gab es mit rund 45 l/m² eine deutlich geringere Niederschlagsmenge, als die durchschnittlichen 77 l/m² im Juli. Insgesamt kam die Sonne mit fast 235 Stunden rund 34 Stunden mehr als sonst zum Vorschein. | Sendedatum NDR 90,3: 01.08.2022 07:45

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.08.2022 | 07:45 Uhr