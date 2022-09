Wertvoller Brief aus Hamburg von 1859 wird heute versteigert Stand: 24.09.2022 11:22 Uhr Ein wertvoller Geschäftsbrief mit 9-Schilling-Briefmarken, der 1859 von Hamburg über Liverpool nach New York ging, wird heute versteigert.

Das Startgebot liege bei 60.000 Euro, sagte der Geschäftsführer des Auktionshauses Heinrich Köhler in Wiesbaden, Dietrich Michelson, der Nachrichtenagentur dpa. Er rechne aber mit einem höheren Preis. Der Brief sei "postgeschichtlich eine Granate". Er trage die größte bekannte Anzahl von 9-Schilling-Briefmarken aus dem Jahr 1859, sagte Michelson. Es sei die erste Ausgabe von Briefmarken in Hamburg gewesen. "Es ist ein wunderschöner Brief mit dem blauen Untergrund, den roten Stempeln und dazu die vier gelben Marken." Dieser war nach Angaben des Auktionshauses damals 16 Tage unterwegs.

Teil der Sammlung von Ex-Tengelmann-Chef Haub

Die Marken sind Teil der 8. Briefmarken-Versteigerung der Sammlung des ehemaligen Tengelmann-Chefs Erivan Haub. Die Sammlung von Haub wird seit Sommer 2019 versteigert. Haub erwarb den aus Hamburg abgeschickten Brief laut Aktionshaus 1988.

