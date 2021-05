Wer soll nach Berlin? SPD in Hamburg wählt Kandidaten Stand: 29.05.2021 07:40 Uhr Die Hamburger SPD wählt heute ihre Kandidatenliste für die Bundestagswahl am 26. September.

Platz eins auf der SPD-Landesliste wäre eigentlich Olaf Scholz sicher gewesen. Doch der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten hat es vorgezogen, in seinem momentanen Wohnort Potsdam anzutreten. Also bleibt es in Hamburg wie vor vier Jahren: Laut Vorschlag des Landesvorstandes soll die Liste erneut die Wandsbeker Bundestagsabgeordnete Aydan Özoğuz als Spitzenkandidatin anführen.

Annen, Martin und Bartke kandidieren

Auf den weiteren Listenplätzen vorgesehen sind auf zwei Niels Annen, Staatsminister im Auswärtigen Amt und Bundestagsabgeordneter aus Eimsbüttel. Auf Listenplatz drei könnte Dorothee Martin, Bundestagsabgeordnete aus dem Bezirk Nord, folgen. Und auf Listenplatz vier Matthias Bartke, Bundestagsabgeordneter aus Altona.

Partei setzt auf die Wahlkreise

Man geht parteiintern davon aus, dass wahrscheinlich nur zwei Kandidatinnen und Kandidaten von dieser Liste dann in den Bundestag gewählt werden. Die Partei setzt stattdessen voll auf die Wahlkreise. Die konnte die SPD vor vier Jahren fast alle - bis auf Hamburg-Nord - direkt gewinnen.

