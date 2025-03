Stand: 16.03.2025 12:49 Uhr Weniger neue E-Autos in Hamburg - doch Behörden rüsten auf

Weg vom Verbrenner, hin zu Elekotro-Autos - dieser Trend hat sich in Hamburg deutlich verlangsamt. Denn im vergangenen Jahr sind in der Stadt nur noch 6.000 neue Elektroautos zugelassen worden. Das sind halb so viele wie in den beiden Jahren zuvor. Im öffentlichen Bereich sieht es ganz anders aus: 30 Prozent der Busse in Hamburg fahren inzwischen elektrisch und damit emissionsfrei. Und der Fuhrparkt von Polizei, Feuerwehr und Hamburger Behörden kommt sogar auf einen E-Auto-Anteil von 54 Prozent.

