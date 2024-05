Stand: 17.05.2024 15:56 Uhr Weniger geflüchtete Kinder an Hamburger Schulen aufgenommen

In Hamburgs Schulen sind im vergangenen Jahr deutlich weniger geflüchtete Kinder aufgenommen worden als noch 2022. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Anfrage der SPD-Bürgerschaftsfraktion hervor. Im vergangenen Jahr wurden demnach 2.352 geflüchtete und zugewanderte Kinder und Jugendliche gezählt, 2022 waren es demnach noch 7.005. Die Schülerinnen und Schüler werden in Hamburg ein Jahr in Internationalen Vorbereitungsklassen auf den Unterricht vorbereitet. Damit sei es gelungen, die Belastung für das Schulsystem abzufedern, sagt Nils Hansen, schulpolitischer Sprecher der SPD.

