Stand: 16.12.2023 09:22 Uhr Weniger Spenden und Lebensmittel: Hamburger Tafel in der Krise

Immer längere Schlangen und immer weniger Lebensmittel. Seit der Corona-Pandemie und dem Angriffskrieg auf die Ukraine sind die Tafeln in Deutschland in einer Dauerkrise. In den vergangenen zwei Jahren ist die Zahl der Helferinnen und Helfer und der gespendeten Lebensmittel gesunken, sagt Julia Bauer von der Hamburger Tafel. 30.000 Menschen versorgt die Tafel in der Stadt, so Bauer. Inzwischen würden die Ausgabestellen aber nur noch in sehr wenigen Einzelfällen neue Kundinnen und Kunden aufnehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 16.12.2023 | 10:00 Uhr