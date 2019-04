Stand: 04.04.2019 16:20 Uhr

Weniger Nachtflüge am Hamburger Flughafen

Die Zahl der verspäteten Landungen nach 23 Uhr ist am Hamburger Flughafen in den ersten drei Monaten dieses Jahres deutlich gesunken. Das gab der Hamburg Airport Helmut Schmidt am Donnerstag bekannt.

Weniger späte Landungen am Hamburger Flughafen NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 04.04.2019 16:00 Uhr Autor/in: Volker Frerichs Am Hamburger Flughafen ist die Zahl der nächtlichen Verspätungen seit Januar deutlich gesunken. Im vergangenen Jahr hatte es allerdings einen Negativrekord gegeben. Volker Frerichs berichtet.







2018 noch ein Negativrekord

Allerdings hatte es im vergangenen Jahr einen Negativrekord gegeben. Fast 1.200 Flüge kamen 2018 zu spät - also nach 23 Uhr - in Hamburg an, das bedeutet ein Plus von 13 Prozent. Das sei nicht mehr hinnehmbar, erklärte damals ein erboster Umweltsenator Jens Kerstan (Grüne). Für das erste Quartal 2019 kann Flughafen-Chef Michael Eggenschwiler allerdings bessere Daten verkünden: "In den ersten drei Monaten dieses Jahres sind wir um 37 Prozent runtergekommen mit den Flügen nach 23 Uhr. Und wir haben auch rund ein Drittel weniger Flüge, die geplant sind zwischen 22.30 und 23 Uhr."

Darum geht's: Nachtflugbeschränkungen NDR 90,3 - 12.12.2018 06:00 Uhr Autor/in: Kathrin Otto In der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr morgens gelten am Hamburger Flughafen Nachtflugbeschränkungen. Aber warum überhaupt? Und starten und landen nach 23 Uhr hier dann keine Flieger?







Mehr "Self Bag Drop"-Automaten

Eggenschwiler hofft, dass es in diesem Sommer besser läuft als im vergangenen Jahr mit den vielen Verspätungen und Flugausfällen. Dazu beitragen sollen auch die neuen technischen Möglichkeiten in Fuhlsbüttel: Eggenschwiler nahm am Donnerstag weitere zehn "Self Bag Drop"-Automaten in Betrieb. An insgesamt 20 Automaten können Passgiere nun ihr Gepäck selbstständig einchecken. 80.000 Gepäckstücke seien bereits über die ersten zehn Automaten abgefertigt worden, so der Airport.

Sicherheitskontrolle wird modernisiert

Zurzeit wird am Hamburger Flughafen auch die Sicherheitskontrolle ausgebaut, um die Abfertigung der Passagiere zu beschleunigen. In drei Wannen gleichzeitig könne künftig Gepäck abgelegt werden und - wer schnell ist - in einer Überholspur durch die Sicherheitsschleuse gehen, erläuterte der Flughafen-Chef. Bis nächstes Jahr sollen diese Anlagen vollständig modernisiert sein.

"Kümmerer" bieten Hilfe

Wer sich dem Automatenbetrieb nicht gewachsen fühlt oder andere Wünsche hat, kann sich an sogenannte Kümmerer wenden. Im Mobilen Service Team sind zwölf in grüne Westen gekleidete Teilzeit-Mitarbeiter unterwegs, die Fragen beantworten sollen.

Der Flughafen hatte 2018 mit 17,2 Millionen Passagieren 2,2 Prozent weniger verzeichnet als im Jahr zuvor. Eggenschwiler sprach von einer Konsolidierung auf hohem Niveau und erwartet 2019 ein Wachstum von rund 2,5 Prozent. 2018 belasteten Flugausfälle - unter anderem infolge der Air-Berlin-Pleite - den Gewinn des Flughafens. Er schrumpfte um mehr als ein Fünftel auf 36 Millionen Euro.

