Stand: 20.08.2022 11:48 Uhr Weniger Menschen auf der Plaza der Elbphilharmonie

Mehr als 1,6 Millionen Besucherinnen und Besucher haben in diesem Jahr von der Plaza der Elbphilharmonie aus den Blick über Hamburg genossen. Das sind allerdings etwa 20 Prozent weniger als noch vor der Corona-Pandemie. Seit ihrer Eröffnung im November 2016 kann die Plattform in 37 Metern Höhe kostenlos besucht werden. Ob das künftig so bleibt, steht seit Mai zur Debatte. Kommenden Dienstag soll darüber im Kulturausschuss der Bürgerschaft diskutiert werden. | Sendedatum NDR 90,3: 20.08.2022 12:00