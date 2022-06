Stand: 14.06.2022 07:13 Uhr Wendemanöver auf Busspur - Auto stößt mit Linienbus zusammen

Bei einem Zusammenstoß eines Autos mit einem Linienbus sind am Montagnachmittag drei Menschen verletzt worden. Ein Autofahrer wollte am späten Nachmittag auf der Hoheluftchaussee über die Busspur zu wenden und kollidierte bei dem verbotenen Manöver mit dem Bus. Der Unfallverursacher kam in ein Krankenhaus, auch der Busfahrer und ein Fahrgast wurden leicht verletzt. | Sendedatum NDR 90,3: 14.06.2022 08:00