Stand: 25.03.2023 09:38 Uhr Weltweite "Earth Hour" am Sonnabend auch in Hamburg

Am Sonnabend wird zwischen 20.30 Uhr und 21.30 Uhr auch in Hamburg wieder für eine Stunde das Licht ausgeknipst. An den meisten öffentlichen Gebäuden in der Stadt ist die Beleuchtung aus Energiespargründen aktuell sowieso ausgeschaltet – aber Unternehmen und alle Hamburgerinnen und Hamburger sind aufgefordert, mitzumachen. Die "Earth Hour" ist eine Klima- und Umweltschutzaktion, die der World Wildlife Fund (WWF) ins Leben gerufen hat. Einmal im Jahr schalten Menschen auf der ganzen Welt für eine Stunde das Licht aus.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | 25.03.2023 | 09:00 Uhr