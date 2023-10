Stand: 11.10.2023 11:12 Uhr Weltmädchentag: Viele Gebäude erstrahlen in Pink

Das Planetarium im Stadtpark, das Hotel Vier Jahreszeiten und das Holthusenbad - sie alle erstrahlen heute Abend in Pink. Hintergrund ist der Weltmädchentag. Mit der Aktion in vielen Städten will die Kinderrechtsorganisation Plan International darauf aufmerksam machen, dass Mädchen in vielen Regionen der Erde noch immer nicht die gleichen Rechte wie Jungen haben.

