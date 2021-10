Weltgrößter Verkehrskongress ITS in Hamburg Stand: 12.10.2021 06:57 Uhr Der weltgrößte Verkehrskongress ITS hat am Montag in Hamburg begonnen. Fünf Tage lang dreht sich alles um Verkehr und Mobilität der Zukunft. Im Zuge des Weltkongresses flossen auch Gelder in Millionenhöhe zwecks Forschungsförderung nach Hamburg.

Der Zeitpunkt für den ITS-Kongress könnte kaum günstiger sein. Weltweit sucht die Politik fieberhaft nach klimaschonenden Alternativen beim Transport von Menschen und Material. Zudem soll die Digitalisierung für weniger Staus und mehr Schnelligkeit sorgen.

Tschentscher betont Herausforderungen für Verkehr

Der Weltkongress widme sich genau diesen Themen, betonte Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) im Vorfeld: "Es muss ja das Thema gelöst werden, dass wir mobil sein wollen, noch komfortabler, pünktlicher und schneller unterwegs sind und dass auf der anderen Seite der Verkehr klima- und umweltfreundlicher wird."

Tausende Teilnehmende aus der ganzen Welt

Der Problemdruck sorgt für die Rekordbeteiligung von 10.000 Expertinnen und Experten, 3.000 davon aus anderen Ländern Europas und der Welt. Alle Teilnehmenden müssen geimpft oder genesen sein.

Auch zweiter Tag durch Digitalisierungsprojekte geprägt

Alle Verkehrsteilnehmer sollen künftig mehr Informationen erhalten. Ob über Verkehrsapps wie HVV-switch oder über intelligente Systeme in den Verkehrsmitteln. Diese sollen auch für mehr Sicherheit sorgen, wie bei einem System dass im Fall eines Unfalls selbst einen Notruf auslöst und so die Retter schneller am Unfallort sind. Andere Systeme sollen auf besonders große Entfernung Abbiegeunfälle mit Radfahrer verhindern. Einer der Höhepunkte des zweiten Tages ist der Flug einer Risendrohne, eines Velocopters auf Steinwerder.

42 Verkehrsprojekte in Hamburg

Deutschland will als Musterknabe der Mobilität dastehen, deshalb hat das Bundesverkehrsministerium den Kongress mit vier Millionen Euro gefördert und es schickte zudem Millionen an Forschungsgeldern nach Hamburg. 250 Projekte präsentiert der Kongress, 42 davon sollen Hamburgs Verkehr bis 2030 umkrempeln.

Tschentscher: "Neueste Technologie kommen nach Hamburg"

Bürgermeister Tschentscher kommt das gelegen: "Mit diesem Kongress kommen kluge Ideen und neueste Technologien nach Hamburg. Und umgekehrt zeigen wir der Welt auch, wie weit wir schon mit der Digitalisierung der Verkehrssysteme sind, mit neuen - vom Auto unabhängigen - Angeboten."

Versuchsstrecke nach Bergedorf

So will Tschentscher mehr Menschen in U- und S-Bahnen locken. Damit sie nicht zu voll werden, braucht man eine schnellere Zugfolge - ein Kernprojekt des ITS-Kongresses und ein Pilotprojekt für die Deutsche Bahn. Statt im Drei-Minuten-Takt fahren Züge auf einer Versuchsstrecke nach Hamburg-Bergedorf nun im 90-Sekunden-Takt.

S-Bahn soll öfter und pünktlicher fahren

Hamburgs S-Bahn-Chef Kay Uwe Arnecke erklärte dazu: "Durch die digitale S-Bahn können wir - und das ist die Intelligenz des Systems - auf der vorhandenen Infrastruktur etwa 30 Prozent mehr Kapazität gewinnen. Das ist eine enorme Steigerung. Wir haben aber auch die Möglichkeit, die Folgeverspätungen um 40 Prozent zu reduzieren."

Bahn will deutschlandweit nachziehen

Die Deutsche Bahn will das ITS-Projekt auf ihren gesamten Zugverkehr ausrollen. Deshalb fuhr Bahn-Chef Richard Lutz bei der Inbetriebnahme der digitalen S-Bahn mit. Die Gewerkschaft Ver.di kündigte an, diesen Anlass zu nutzen um vor dem Kongress für mehr Wertschätzung des Personals zu protestieren.

Teststrecke für autonome Autos in Hamburgs Innenstadt

Die Schwerpunkte des fünftägigen Welt-Kongresses sind: Stau-Vermeidung, der saubere Hafenverkehr, Flugdrohnen zum Transport und natürlich das autonome Fahren. So rollen Autos von gleich einem Dutzend Hersteller wie von Geisterhand gesteuert neun Kilometer durch die Hamburger Innenstadt. Es ist Europas längste Teststrecke, die Eindruck schinden soll.

Moia: Für Verkehrssenator Tjarks richtungsweisend

Richtungsweisend sind für Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) auch die Moia-Sammeltaxen aus dem VW-Konzern, einem Ride-Pooling-System, in dem mehrere Menschen zusammen in einem Auto fahren können. "Wir machen jetzt Vermessungsfahrten. Und 2025 planen wir tatsächlich, im Hamburger Stadtverkehr autonom zu fahren."

Tag der offenen Tür am Donnerstag

Der ITS-Kongress setzt auf die Beteiligung der Menschen. Jugendliche haben in Workshops ihre Mobilitätswünsche erarbeitet. Beim kostenlosen Tag der offenen Tür am Donnerstag können Interessierte die Mobilität der Zukunft selbst ausprobieren. Für diesen sogenannten "Public Day", der ebenfalls unter 2G-Regeln stattfindet, ist eine Anmeldung unter www.hamburg.de/its erforderlich.

AUDIO: Start des ITS-Verkehrskongresses in Hamburg (1 Min) Start des ITS-Verkehrskongresses in Hamburg (1 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 11.10.2021 | 14:00 Uhr