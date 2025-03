Weltfrauentag: Große Kundgebungen in der Hamburger City gestartet Stand: 08.03.2025 14:56 Uhr Weltweit gehen Frauen heute am Internationalen Frauentag für ihre Rechte auf die Straße. In Hamburg sind gleich mehrere Demonstrationen angemeldet. Die Polizei rechnet mit 10.000 Demonstrantinnen und Demonstranten.

Zur großen Kundgebung in der Innenstadt werden 8.000 Teilnehmende erwartet. Sie läuft seit mittags auf dem Rathausmarkt und zieht aktuell zur Abschlusskundgebung in Richtung Schanzenviertel. Dazu aufgerufen hat "Das Bündnis 8. März". Dilan Baran, Sprecherin des Bündnisses, betont die Forderungen der Demonstrierenden: "Wir kämpfen für die Gleichstellung der Frau, für höhere Löhne und finanzielle Unabhängigkeit. Viele Frauen verdienen in ihren Berufen zu wenig, was dazu führt, dass sie sich hohe Mieten in Hamburg nicht leisten können oder in Abhängigkeitsverhältnissen bleiben." Zudem sei Gewalt gegen Frauen weiterhin ein großes Problem.

"Keine Entscheidungen über Frauen ohne Frauen mehr!"

Seit mehr als 100 Jahren gehen Frauen am 8. März auf die Straße, um ihrer Forderung nach Gleichberechtigung Nachdruck zu verleihen. Beim Senatsempfang zum Frauentag sagte Hamburgs Zweite Bürgermeisterin und Gleichstellungssenatorin Katharina Fegebank (Grüne): "Keine Entscheidungen über Frauen ohne Frauen mehr!" Dafür müssten Frauen in allen politischen und gesellschaftlichen Räumen vertreten sein.

Bald ein Feiertag in Hamburg?

Der Paritätische Wohlfahrtsverband in Hamburg fordert unter anderem eine bessere Frauen- und Familienförderung, mehr Frauenquoten und mehr Schutz von Frauen vor Gewalt. Der DGB Nord setzt sich dafür ein, dass der Frauentag in Hamburg zum Feiertag ernannt wird - so wie bereits in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern.

Zwei weitere Demos geplant

Seit 13Uhr läuft auch ein Aufzug des Vereins Kulturbrücke am Steindamm unter dem Namen "Aufzug gegen Populisten und religiöse Fanatiker". 1.000 Teilnehmende sind dafür angemeldet, sie wollen zum Reesendamm ziehen. Am Nachmittag ziehen rund 600 Demonstrierende vom Hauptbahnhof zur Lübecker Straße.

