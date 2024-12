Welt-Aids-Tag: So ist die Lage in Hamburg

Stand: 01.12.2024 12:57 Uhr

Die rote Schleife am Welt-Aids-Tag - das war für viele Jahre ein Zeichen der Solidarität mit Menschen, die sich mit HIV infiziert haben. Ein wenig ist der 1. Dezember als Gedenktag in Vergessenheit geraten - trotzdem stecken sich auch in Hamburg nach wie vor Menschen mit dem Virus an.