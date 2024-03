Stand: 09.03.2024 18:26 Uhr Wellingsbüttel: Auto kippt bei Unfall auf die Seite

Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge in Wellingsbüttel ist am Sonnabendvormittag ein Auto auf die Seite gekippt. Laut Polizei ereignete sich der Unfall an der Kreuzung Dannenkoppel / Stellmannkamp. Die Fahrerin des umgekippten Autos wurde leicht verletzt und kam ins Krankenhaus. Der Fahrer des anderen Wagens blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Ursache laufen, offenbar hatte ein Beteiligter die Vorfahrt missachtet.

