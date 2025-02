Welche Politiker aus Hamburg nach Berlin gehen

Stand: 24.02.2025 08:50 Uhr

Weniger Hamburger Abgeordnete ziehen in der neuen Legislaturperiode in den Deutschen Bundestag ein. Mit 13 Politikerinnen und Politiker sind drei weniger vertreten als bislang, wie am frühen Morgen auf der Website der Bundeswahlleiterin ersichtlich war.