Weiterhin fehlen Medikamente in Hamburger Apotheken

Stand: 15.01.2024 13:11 Uhr

Es wird nicht besser: So wie überall in Deutschland fehlen auch in Hamburg weiterhin Medikamente. Nach Schätzungen der Hamburger Apothekerkammer könnten es bis zu 1.000 Präparate sein, die gerade nicht geliefert werden können.