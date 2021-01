Weiterführende Schulen: Eltern müssen ohne Info-Tag entscheiden Stand: 16.01.2021 09:01 Uhr Wegen der Pandemie mussten überall Tage der offenen Tür und Beratungsgespräche ausfallen. Die meisten der 121 Stadtteilschulen und Gymnasien haben versucht, die direkte Begegnung zu ersetzen.

Bald ist es wieder soweit: Vom 1. bis zum 5. Februar müssen Eltern ihre Viertklässler für die weiterführenden Schulen anmelden, also für eine Stadtteilschule oder ein Gymnasium. Wegen Corona sei das im Moment für alle eine extrem schwierige Situation, sagt der Vorsitzende der Hamburger Elternkammer, Marc Keynejad. Denn wegen der Pandemie mussten überall Tage der offenen Tür und Beratungsgespräche ausfallen. Die meisten der 121 Stadtteilschulen und Gymnasien haben versucht, die direkte Begegnung zu ersetzen - zum Beispiel mit Videoportraits auf ihren Internetseiten. Einige Schulen schalteten auch Anzeigen, um auf sich aufmerksam zu machen.

Kennenlernen ohne Kontakt?

Die Anmeldung in den Schulen soll in diesem Jahr möglichst ohne direkten Kontakt stattfinden. Gabriella Krause von der Stadtteilschule Wilhelmsburg betont aber: "Wir möchten die künftigen Schüler gerne kennenlernen. Schon deshalb, weil die sich in der 5. Klasse für ein Lernprofil entscheiden können." Nach Voranmeldung und unter Einhaltung aller Hygiene-Vorschriften wird das möglich sein, versicherte sie NDR 90,3.

AUDIO: Anmeldung an den weiterführende Schulen in der Pandemie (1 Min)

Eltern können drei Schulwünsche angeben

Das Anmeldeformular erhalten Eltern immer Ende Januar zusammen mit dem Halbjahreszeugnis des Kindes. Auf der Anmeldung können drei Schulwünsche angegeben werden. Wenn die Erstwunschschule genügend Schulplätze hat, wird das Kind dort aufgenommen. Sollte das jedoch nicht klappen, kommt das Kind in die Zweitwunschschule oder auch in die Drittwunschschule. Allgemeine Informationen zu den Stadtteilschulen und den Gymnasien bietet die Stadt auf ihrer Webseite an.

