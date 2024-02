Weiterer Flughafen-Streik in Hamburg: Bisher wenige Ausfälle Stand: 02.02.2024 12:01 Uhr Trotz eines Warnstreiks der Bodenverkehrsdienstleister hat der Betrieb am Hamburger Flughafen am Freitag weitgehend normal begonnen. Die weitaus meisten Flüge sollten planmäßig starten und landen, wie aus den Anzeigen hervorging.

Vor der Sicherheitskontrolle bildeten sich längere Schlangen. Wegen eines Warnstreiks der Kontrollmitarbeitenden am Vortag sei der Andrang größer als sonst, sagte ein Mitarbeiter des Flughafens. Aber: "Der Flugbetrieb läuft regulär", sagte Flughafen-Sprecherin Janet Niemeyer. Beeinträchtigungen könnten dennoch nicht ausgeschlossen werden. Sie riet den Passagieren, mit möglichst wenig Gepäck zu reisen und ihren Flugstatus laufend im Blick zu behalten.

Acht Flüge gestrichen

Laut Anzeigetafel am Airport wurden fünf Abflüge und drei Ankünfte gestrichen. Betroffen waren Verbindungen von und nach Helsinki, München, Stuttgart und Köln/Bonn. Grund für den Ausfall dieser Flüge sei aber nicht der aktuelle Warnstreik in Hamburg, betonte Niemeyer.

135 Abflüge und 132 Ankünfte in Hamburg geplant

Nach dem Warnstreik der Luftsicherheitskräfte und dem Ausfall aller Abflüge am Donnerstag hatte die Gewerkschaft ver.di die Bodenverkehrsdienstleister aufgerufen, am Freitag von 3 Uhr bis Mitternacht ihre Arbeit niederzulegen. Am Hamburger Flughafen sind für heute 135 Abflüge und 132 Ankünfte mit insgesamt mehr als 37.000 Passagieren geplant.

900 Bodendienstleister zum Streik aufgerufen

Ver.di hat die Mitarbeitenden der Dienstleister Groundstars, Stars und Cats zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Die Beschäftigten sind laut Gewerkschaft unter anderem für die Be- und Entladung der Flugzeuge, die Bereitstellung technischen Geräts, das Zurückschieben der Flugzeuge, die Gepäckabfertigung, die Flugzeug-Enteisung sowie die Innenreinigung der Maschinen zuständig. Am Hamburger Flughafen arbeiten rund 900 Menschen bei den Bodenverkehrsdiensten.

Ver.di fordert für die Beschäftigten 3.000 Euro Inflationsausgleich, 5,5 Prozent mehr Lohn und einen Zuschlag von 200 Euro.

Neuer Streik sorgt für Verärgerung beim Flughafen

Die erneute Streikankündigung sorgte für Verärgerung beim Flughafen. Man sei fassungslos, dass ver.di einen Streik an den nächsten reiht, sagte eine Sprecherin des Airports im Vorfeld. Zum einen sei der zweite ganztägige Warnstreik sehr kurzfristig angekündigt worden. Andererseits würden nicht nur Geschäftsreisende, sondern auch viele Hamburger Familien getroffen, die den schulfreien Tag nach den Halbjahreszeugnissen für eine Reise nutzen wollten. Auch Christian Noack, der Geschäftsführer der Bodenverkehrsdienste am Hamburger Flughafen, hat kein Verständnis für den Streik. Er sagte, man habe mit ver.di auf Bundesebene bereits den Entwurf eines Branchentarifvertrags ausgehandelt, der Gehaltserhöhungen und weniger Arbeitszeit bei vollem Lohnausgleich vorsieht.

Am Donnerstag mehr als 150 Flüge ausgefallen

Am Donnerstag waren alle Abflüge und etwa 40 Ankünfte ausgefallen. Auch der Vorabend-Check-in für die am Freitag geplanten Flüge war am Donnerstagabend nicht möglich. In Hamburg waren für Donnerstag ursprünglich 126 Abflüge und 127 Ankünfte mit insgesamt rund 30.000 Passagieren geplant. Weil die Luftsicherheitskräfte auch an den meisten größeren Flughäfen in Deutschland zum Warnstreik aufgerufen waren, verringerte sich auch die Zahl der Ankünfte. Abflüge gab es nur ohne Passagiere. Dazu kann es kommen, wenn Fluggesellschaften die betreffenden Maschinen am selben oder am folgenden Tag am Zielflughafen benötigen.

Ver.di: "Müssen signalisieren, dass wir nicht zufrieden sind"

Am Hamburger Flughafen gibt es im Bereich Luftsicherheit nach Angaben von André Kretschmar von der Gewerkschaft ver.di rund 1.000 Beschäftigte. Ver.di fordert unter anderem mehr Gehalt für die Beschäftigten. Bisher gab es in drei Verhandlungsrunden keine Einigung. Weitere Gespräche sind Anfang Februar geplant. "Wir müssen dem Arbeitgeber signalisieren, dass wir nicht zufrieden sind, sonst bewegt sich am Verhandlungstisch auch nichts", betonte Kretschmar.

Elf Flughäfen von Streik betroffen

Ver.di hatte für Donnerstag bundesweit 25.000 Beschäftigte im Luftsicherheitsbereich zum Ausstand aufgerufen, die in der Fluggastkontrolle, in der Personen- und Warenkontrolle, der Frachtkontrolle und in Servicebereichen tätig sind.

