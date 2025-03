Stand: 04.03.2025 17:31 Uhr Weitere Zahlen zur Bürgerschaftswahl veröffentlicht

Hamburgs CDU hat bei der Bürgerschaftswahl zwölf Stadtteile für sich gewinnen können. Laut Statistikamt Nord hat sie die meisten Stimmanteile dort, wo das Durchschnittseinkommen höher ist, etwa in Lemsahl-Mellingstedt. Die Linke dagegen punktet in Stadteilen mit niedrigem Einkommen, zum Beispiel auf der Veddel. Sie konnte in fünf Stadtteilen gewinnen, vier mehr als noch 2020. Dort hatten zuvor noch die Grünen und die SPD die Nase vorn. Von ehemals zwölf grünen Stadtteilen gingen sechs an die SPD und die Linken. Diese landeten in manchen Stadtteilen unter fünf Prozent, in anderen holten sie mehr als 50 Prozent. Diese Zahlen wurden am Dienstag im Rathaus vorgestellt.

