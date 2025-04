Stand: 24.04.2025 06:14 Uhr Weitere Schlägerei am Phoenix-Center in Harburg

Die Hamburger Polizei ermittelt wegen einer weiteren Massenschlägerei am Phoenix-Center in Harburg. Am späten Mittwochnachmittag sollen dort wieder mehrere Jugendliche aneinandergeraten sein. Als die Polizei dort eintraf, flüchteten sie. Die Beamtinnen und Beamten kontrollierten anschließend mehrere Jugendgruppen in der Gegend. Festnahmen gab es keine. Die Polizei ist aktuell verstärkt im Phoenix-Viertel unterwegs.

